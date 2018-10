Hellblade Senua's Sacrifice: annunciata l'edizione fisica per PlayStation 4 e Xbox One

505 Games ha annunciato oggi la sua collaborazione con lo sviluppatore Ninja Theory per pubblicare la versione fisica del grande successo Hellblade Senua’s Sacrifice che sarà disponibile in tutti i negozi dal 4 dicembre, giusto in tempo per le vacanze, al prezzo di €29,99.

Hellblade Senua’s Sacrifice ha appassionato oltre un milione di giocatori in tutto il mondo con la storia di Senua, una guerriera celtica impegnata in un inquietante viaggio per salvare l’anima del suo amante perduto intrappolata negli inferi vichinghi. Hellblade Senua’s Sacrifice è stato creato in collaborazione con neuroscienziati e persone affette da psicosi, così da rendere l’esperienza di entrare nella mente di Senua ancora più credibile.

Hellblade Senua’s Sacrifice ha ricevuto cinque premi ai BAFTA Games Awards, inclusi Best British Game, Best Artistic Achievement, Best Game Beyond Entertainment, Best Performer e Best Audio Achievement. Nel 2017 ha ricevuto il Game Awards per Best Audio Design, Best Performance e Best Game for Impact.

Oltre all’uscita di 505 Games per PlayStation 4, sarà pubblicata da Microsoft una versione fisica per Xbox One.