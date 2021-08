Hellblade Senua's Sacrifice brilla su Xbox Series X|S: l'analisi tecnica in attesa del sequel

Con un annuncio a sorpresa, il team di Ninja Theory ha di recente pubblicato un ricco aggiornamento next gen destinato al suo _Senua's Sacrifice.

Al momento disponibile in esclusiva su console, l'upgrade raggiungerà presto anche i lidi dell'universo PC, con l'obiettivo di migliorare la qualità della versione originale della cupa avventura. Completamente gratuita, la patch mostra i muscoli sugli hardware verdecrociati di nuova generazione, dove propone un'esperienza visivamente appagante.

Implementazione del Ray Tracing, incremento del frame rate e potenziamento della risoluzione sono solamente alcune delle migliorie che il team parte degli Xbox Game Studios ha apportato ad Hellblade: Senua's Sacrifice. Le performance messe in campo su next gen differiscono ovviamente su Xbox Series X e Xbox Series S, ma anche in relazione alla modalità di fruizione preferita dal giocatore.

In attesa di poter scoprire maggiori dettagli sullo sviluppo del sequel Senua's Saga: Hellblade II, la Redazione ha confezionato una ricca video analisi tecnica dedicata all'upgrade next gen di Hellblade: Senua's Sacrifice. Per scoprire tutti i dettagli sul nostro nuovo viaggio all'inferno in compagnia del tormentato animo di Senua, vi rimandiamo alla visione del filmato dedicato, come sempre disponibile in apertura di news e sul Canale YouTube di Everyeye: vi auguriamo una buona visione!