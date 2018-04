Hellblade Senua's Sacrifice: Digital Foundry analizza le versioni Xbox One e Xbox One X

Pochi giorni fa Hellblade: Senua's Sacrifice di Ninja Theory è finalmente approdato su Xbox One e Xbox One X. La redazione di Digital Foundry ha subito colto l'occasione per analizzare le nuove versioni, rimanendo profondamente soddisfatta.

Su Xbox One il titolo gira ad una risoluzione pari a 1600x900, inferiore ai 1920x1080 offerti da PlayStation 4 standard. La pulizia delle immagini non è delle migliori (anche se utilizza il medesimo AA temporale presente su Xbox One X), ma il framerate è estremamente solido ed è ancorato per la stragrande maggioranza del tempo a 30fps. La solidità dell'esperienza è stata notevolmente apprezzata dalla redazione.

Xbox One X è stata sfruttata a dovere, e offre ben tre differenti modalità grafiche (Risoluzione, Performance ed Enriched). La modalità Performance di Xbox One X fa un buon lavoro nel mantenere i 60fps, sfruttando una risoluzione dinamica che oscilla tra 1080p e 1296p (in qualche raro caso scende a 720p). Si tratta di un miglioramento rispetto alla modalità Performance di PlayStation 4 Pro, che varia tra 720p e 1080p. Xbox One X offre un'esperienza a 60fps molto più solida rispetto alla console Sony, ma non mancano alcuni cali, fortunatamente non molto frequenti.

Le modalità Risoluzione ed Enriched di Xbox One X puntano ai 30fps. La prima favorisce, come facilmente intuibile, la risoluzione, che nelle scene iniziali raggiunge il 4K nativo (3840x2160) con cali fino a 3328x1872. La seconda, sacrifica un pizzico di risoluzione per potenziare alcuni effetti grafici, come ombre, vegetazione e l'incremento della distanza di visualizzazione. Nelle medesime scene raggiunge ugualmente il 4K nativo, ma i cali sono più frequenti e toccano un minimo di 3072x1728. Digital Foundry fa notare che i valori inferiori potrebbero risultare più bassi nelle fasi più avanzate dell'avventura, ma il punto è un altro: la redazione consiglia di giocare con la modalità Enriched perché offre effetti grafici molto graditi mantenendo ugualmente una risoluzione molto alta. Dopotutto, nemmeno la modalità Risoluzione mantiene il 4K nativo in ogni situazione, per cui tanto vale ottenere altri benefici grafici. La modalità Risoluzione di PlayStation 4 Pro offre un valore nativo inferiore, pari a 1440p. Sulla console di Sony non viene messa a disposizione una terza modalità con effetti grafici migliorati simile alla Enriched.

Un altro vantaggio indiscusso di entrambe le edizioni Xbox One è dato dal supporto all'HDR, ben implementato e assente sulla concorrenza. Per ulteriori informazioni, vi consigliamo di guardare la video analisi che trovate in apertura di notizia. Vi lasciamo ricordandovi che Hellblade: Senua's Sacrifice è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.