Hellblade Senua's Sacrifice: disponibile ora la versione fisica per PS4 e Xbox One

Ninja Theory e il publisher indie 505 Games annunciano il lancio della versione fisica per PlayStation 4 di Hellblade Senua's Sacrifice mentre la versione retail per Xbox One (disponibile da oggi) è distribuita da Microsoft Game Studios.

Hellblade: Senua's Sacrifice ha appassionato oltre un milione di giocatori in tutto il mondo con la storia di Senua, una guerriera celtica impegnata in un inquietante viaggio per salvare l’anima del suo amante perduto intrappolata negli inferi vichinghi. Hellblade: Senua's Sacrifice è stato creato in collaborazione con neuroscienziati e persone affette da psicosi, così da rendere l’esperienza di entrare nella mente di Senua ancora più credibile.

Il gioco ha ricevuto cinque premi ai BAFTA Games Awards, inclusi Best British Game, Best Artistic Achievement, Best Game Beyond Entertainment, Best Performer e Best Audio Achievement. Nel 2017 ha ricevuto il Game Awards per Best Audio Design, Best Performance e Best Game for Impact.

Ninja Theory ha creato, sul sito ufficiale del gioco, una pagina di assistenza dedicata alle persone che soffrono degli stessi disturbi psichici descritti in Hellblade: Senua’s Sacrifice. Questa sezione offre informazioni su come ottenere supporto medico specializzato nel proprio paese.