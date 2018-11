Hellblade Senua's Sacrifice: HDR disponibile su PC con la patch 1.03

Ninja Theory ha pubblicato l'aggiornamento 1.03 per Hellblade: Senua's Sacrifice in versione PC. Questo nuovo update ha introdotto il supporto all'High Dynamic Range (HDR), disponibile ora con le GPU Nvidia e AMD compatibili.

In aggiunta, la patch va a risolvere alcuni problemi di flickering con una particolare sequenza cinematica, corregge il flusso delle texture legate al personaggio di Surtr, apporta miglioramenti alla gestione della memoria, e introduce tante altre piccole migliorie riguardanti l'ottimizzazione generale del titolo.

Per quanto Hellblade rientri fra i primi venticinque giochi a supportare il Deep Learning Super Sampling (DLSS) di Nvidia, non è stata questa patch ad implementare la tecnologia legata alle schede video RTX che dovrebbe garantire una resa grafica di alta qualità senza compromettere le prestazioni di gioco. Agli utenti interessati alla questione, quindi, non resta che pazientare ancora un po'.

Ricordiamo che Hellblade Senua's Sacrifice è disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Dallo scorso ottobre, il titolo è disponibile anche in versione retail. Vi rimandiamo alla nostra Recensione per ulteriori approfondimenti (trovate anche quella dedicata all'edizione VR).