Hellblade Senua's Sacrifice, la next gen in attesa del sequel: Xbox One vs Series X|S

Con una mossa a sorpresa, gli autori di Ninja Theory hanno deciso di rendere disponibile un aggiornamento next gen per Hellblade: Senua's Sacrifice, apprezzata produzione della software house parte degli Xbox Game Studios.Series S

La patch dedicata è già disponibile su console Xbox Series X e Xbox Series S, mentre è in dirittura di arrivo su PC, con entrambe le community che avranno dunque modo di trarre vantaggio dall'upgrade gratuito. In attesa di vedere l'aggiornamento in azione su PC, il noto content creator El Analista de Bits ha già provveduto a realizzare un primo video confronto tra le versioni di Hellblade: Senua's Sacrifice ora disponibili sugli hardwware verdecrociati.

Disponibile direttamente in apertura a questa news, l'analisi paragona le performance offerte dal titolo su Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S e Xbox Series X. Di seguito, alcune delle considerazioni chiave proposte dall'esame di Hellblade: Senua's Saga. Nella sua versione Xbox One, il titolo conserva risoluzione a 1600X900p, con frame rate a 30 fps, mentre su Xbox One X la performance muta a seconda che si opti per FPS Mode (1260p dinamici a 60FPS), Resolution Mode (2160p dinamici a 30FPS) e Quality Mode (2160p dinamici e 30FPS). Su next-gen, Xbox Series S propone anch''essa FPS Mode (1920x1080p a 60FPS), Resolution Mode (1440p dinamici a 30FPS) o Quality Mode (1920x1080p a 30FPS) milgiori, così come su Xbox Series X (FPS Mode: 1080p dinamici a 120FPS; Resolution Mode a 2160p dinamici e 60FPS; Quality Mode a 2160p dinamici e 30FPS).



Complessivamente, osserva El Analista de Bits, la patch next gen migliora nettamente il sistema di illuminazione, anche grazie all'implementazione del Ray tracing. Migliorano inoltre su Xbox Series X|S i tempi di caricamento, mentre persistono alcuni episodici cali di frame rate in alcune aree del titolo. In attesa di nuovi dettagli su Hellblade 2: Senua's Saga, trovate il video confronto completo direttamente in apertura a questa news.