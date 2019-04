Hellblade: Senua's Sacrifice per Nintendo Switch ha una data di lancio

Ninja Theory ha finalmente annunciato la data di lancio di Hellblade: Senua's Sacrifice per Nintendo Switch. Il titolo fu dapprima pubblicato su PlayStation 4 e PC, per poi sbarcare su Xbox One e, adesso, si accinge a debuttare sulla console ibrida della casa di Kyoto.

Come annunciato sul blog ufficiale della software house, i possessori di Nintendo Switch saranno in grado di intraprendere il travagliato viaggio di Senua a partire dall'11 aprile, quando Hellblade sarà disponibile su Switch. A dispetto di quanto ipotizzato nelle scorse settimane, il gioco sarà distribuito esclusivamente sull'eShop, e quindi solo in formato digitale, al prezzo di 29,99 euro.

Ricordiamo che ad occuparsi della realizzazione del port di Hellblade per Switch ci sono i ragazzi di QLOC, compagnia di sviluppo polacca che in passato ha già portato Dark Souls Remastered su PlayStation 4 e Xbox One. Per questa riedizione del titolo non sono previsti contenuti aggiuntivi di alcun tipo, ma è stato confermato il supporto ai motion control della console ibrida.

Hellblade: Senua's Sacrifice è disponibile ora per PC (dove lo trovate anche in edizione Virtual Reality), PlayStation 4 e Xbox One, ed arriverà su Nintendo Switch l'11 aprile. Se siete curiosi di approfondire il titolo di Ninja Theory (che ricordiamo essere attualmente studio first party di Microsoft), vi rimandiamo alla nostra Recensione di Hellblade.