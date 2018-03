Hellblade Senua's Sacrifice è la nuova offerta della settimana sul PlayStation Store. Da oggi e fino al 22 marzo il gioco è in vendita al prezzo dianzichè 29.99 euro, con un risparmio pari al 36% sul prezzo di listino.

Questa la sinossi di Hellblade Senua's Sacrifice: "Dai creatori di Heavenly Sword, Enslaved Odyssey to the West e DmC Devil May Cry, arriva il brutale viaggio di un guerriero nel mito e nella follia. Ambientato nell'era dei vichinghi, il gioco narra la storia di un tormentato guerriero che intraprende una missione visionaria nell'inferno vichingo per salvare l'anima del suo amore perduto. Creato in collaborazione con neuroscienziati, Hellblade Senua’s Sacrifice ti permetterà di addentrarti nella furia malinconica della mente distrutta di Senua."

Hellblade Senua's Sacrifice è in vendita ora a 18.99 euro anzichè 29.99 euro, ricordiamo che il gioco dovrebbe fare presto la sua comparsa anche su Xbox One e altre piattaforme, sebbene Ninja Theory non abbia ancora annunciato nulla in merito.