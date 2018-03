Hellblade Senua's Sacrifice potrebbe presto arrivare su altre piattaforme?

: anche la rating board di Taiwan ha valutato Hellblade Senua's Sacrifice , citando esplicitamente la mai annunciata versione per Xbox One. Restiamo in attesa di eventuali annunci da parte di

Hellblade Senua's Sacrificedisponibile dallo scorso mese di agosto su PlayStation 4 e PC Windows ma non è escluso che il gioco di Ninja Theory possa arrivare presto anche su altre piattaforme...



Sebbene non ci sia la certezza, segnaliamo che Hellblade Senua's Sacrifice è stato riclassificato dalla Australian Classification Rating Board, ovvero l'ente che si occupa di valutare i videogiochi in arrivo nel paese. La valutazione è datata 6 marzo 2018 e questo farebbe pensare a una possibile classificazione per altre piattaforme, sebbene la pagina non indichi nulla a riguardo.

Hellblade Senua's Sacrifice potrebbe uscire su Xbox One, Nintendo Switch o magari su piattaforme moblle, non è scluso che la valutazione possa riguardare anche una riedizione del gioco con nuovi contenuti, magari pensata per il mercato retail.