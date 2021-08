Hellblade Senua's Sacrifice: Ray Tracing e 4K nell'update per Xbox Series X

Nel corso del pomeriggio è arrivato in maniera del tutto inaspettata un nuovo aggiornamento gratuito per Hellblade Senua's Sacrifice, il quale introduce ufficialmente il supporto a Xbox Series X e Xbox Series S.

Microsoft ha infatti pubblicato sul proprio canale YouTube ufficiale il trailer d'annuncio dell'update per il titolo Ninja Theory, il quale sfrutta ora tutta la potenza di calcolo aggiuntiva delle console di ultima generazione. Al momento non si conoscono i dettagli specifici su quali siano le migliorie apportate dalla patch, già disponibile, ma nella descrizione del filmato viene citata l'implementazione del Ray Tracing, l'aumento della risoluzione e una serie di miglioramenti dal punto di vista grafico. Pare inoltre che vi siano diverse modalità grafiche tra le quali scegliere, così da migliorare il lato visivo o la fluidità in base alle proprie esigenze.

Vi ricordiamo che l'aggiornamento può essere scaricato sia dai giocatori che possiedono una copia fisica o digitale del gioco, sia dagli abbonati a Xbox Game Pass. Grazie allo Smart Delivery non dovrete fare altro che scaricare il gioco dalla libreria su una Xbox Series X|S e il sistema avvierà in automatico il download dell'edizione next-gen.

Avete già dato un'occhiata alle brevi sequenze di gameplay nel video dell'Xbox Showcase Extended di Senua's Saga Hellblade 2?