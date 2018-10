Hellblade Senua's Sacrifice: il titolo di Ninja Theory diventa una borsa di studio

Hellblade: Senua's Sacrifice è un titolo che è stato in grado di sorprendere ed emozionare il pubblico. L'attenta trattazione di un tema complesso come quello del disagio psichico ha consentito al prodotto di Ninja Theory di ottenere un successo inaspettato anche per gli sviluppatori, con circa un milione di copie vendute al lancio.

Recentemente, Ninja Theory ha ancora una volta dimostrato quanto il processo di sviluppo di tale titolo sia stato per loro di estremo rilievo.

La Software House ha infatti deciso di istituire una borsa di studio in favore del Cambridge Recovery College East, l'Istituto con il quale hanno collaborato al fine di riuscire ad offrire una rappresentazione il più possibile realistica delle problematiche connesse al disagio psichico.

In concreto, la borsa di studio, che non poteva chiamarsi altro che Senua's Scolarship, sosterrà annualmente il percorso di sviluppo professionale di un allievo dedito agli studi connessi alle malattie mentali.

Un gesto sicuramente importante, che, sommato anche alla recente decisione di Ninja Theory di festeggiare il traguardo di 100.000 copie vendute su Xbox One effettuando un'importante donazione alla Metal Health America, rende questo gruppo di sviluppatori certamente speciale.

Per concludere, vi segnaliamo che è da poco disponibile sul canale Youtube di Ninja Theory, un breve documentario, che vi lasciamo in apertura, relativo al processo di making of di Senua's Sacrifice.

Se ancora non aveste giocato a questo prezioso titolo, ne approfittiamo per ricordarvi che è stato da poco annunciato il lancio di una versione fisica di Hellblade: Senua's Sacrifice per Playstation 4 e Xbox One.