Hellblade Senua's Sacrifice: vendite oltre le aspettative di Ninja Theory

è di recente tornata a discutere di, soffermandosi in particolar modo sulle vendite fatte registrare dal suo peculiare action psicologico.

Parlando ai microfoni di VentureBeat, il creative director del gioco, Tameem Antoniades, ha affermato di essere rimasto sorpreso dalle performance commerciali del gioco, rivelatesi decisamente superiori rispetto a quelle pronosticate dal team di sviluppo.

In aggiunta, Antoniades ha voluto sottolineare l'importanza che ha avuto per Ninja Theory possedere l'IP di Hellblade, gioco sviluppato e pubblicato dalla stessa software house: "Questa volta siamo noi ad avere l'IP. Questo ci ha aperto le porte a tante nuove possibilità che fino a questo momento non avevamo potuto sfruttare. Per quanto riguarda il modello adottato, direi che si tratta di un successo".

Hellblade: Senua's Sacrifice è disponibile ora su PlayStation 4 e PC.