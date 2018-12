Hellblade Senua's Sacrifice: la versione Xbox One entra nel Game Pass

Come preannunciato da Microsoft, il catalogo digitale di Xbox Game Pass si arricchisce quest'oggi con uno dei più importanti action adventure degli ultimi anni, lo splendido Hellblade: Senua's Sacrifice di Ninja Theory.

La nuova proprietà intellettuale degli autori di Heavenly Sword, Enslaved Odyssey to the West e DmC Devil May Cry verte attorno alla figura di Senua, un'orgogliosa guerriera celtica affetta da una rara forma di schizofrenia che decide di combattere i demoni e le allucinazioni che la affliggono immergendosi nel suo subconscio.

I fantasmi e le creature che assalgono Senua nel corso dell'avventura sono il prodotto del suo stato psicoemotivo: all'utente spetta perciò il compito di accompagnarla in questo doloro viaggio per aiutarla a vincere la sua battaglia contro le allucinazioni e le visioni che la tormentano.

Oltre a Hellblade: Senua's Sacrifice, a partire dal 20 dicembre gli utenti Xbox One abbonati al servizio di Xbox Game Pass potranno scaricare "gratuitamente" Ori and the Blind Forest e Shadow Warrior 2.

A questi ultimi, e alla toccante avventura di Ninja Theory, si aggiungono gli altri videogiochi entrati nel catalogo del Game Pass a dicembre, ossia PES 2019, Spintires Mudrunner, Mortal Kombat X, The Gardens Between, Mutant Year Zero Road to Eden, Kingdom Two Crowns, Ashen e Below.