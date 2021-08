Hellblade: l'upgrade arriva anche su PC, ecco le modalità grafiche su Xbox Series X|S

Nel pomeriggio di oggi è arrivato come un fulmine a ciel sereno l'upgrade gratuito di Hellblade Senua's Sacrifice per Xbox Series X|S, il quale migliora sensibilmente l'aspetto grafico e la fluidità del titolo. A poche ore dal debutto della patch, il team ha aggiornato il sito ufficiale con tutti i dettagli in merito alle modalità grafiche.

Ecco tutti i dettagli sulle modalità grafiche su ciascuna delle console di ultima generazione Microsoft:

Xbox Series X

Risoluzione: 1080p dinamici a 120Hz

1080p dinamici a 120Hz Prestazioni: 4K dinamici a 60FPS

4K dinamici a 60FPS Ray Tracing: 4K dinamici a 30FPS

Xbox Series S

Risoluzione: 1080p a 60FPS

1080p a 60FPS Prestazioni: 1440p dinamici a 30FPS

1440p dinamici a 30FPS Ray Tracing: 1080p a 30FPS

L'aggiornamento disponibile su Xbox Series X|S introduce anche la possibilità di rigiocare qualsiasi capitolo dell'avventura ed è una feature che i giocatori stanno chiedendo da molto tempo. A tal proposito, il team di sviluppo ha confermato che questa funzionalità è in arrivo anche su PC grazie al team QLOC. Il supporto del team esterno sta permettendo a Ninja Theory di focalizzarsi su Senua’s Saga: Hellblade II e al tempo stesso di consentire ai giocatori di godersi il primo capitolo con una veste grafica rinnovata. Sempre sul sito ufficiale gli sviluppatori hanno confermato che per il momento non è previsto un upgrade per altre piattaforme, ovvero PlayStation 5.