Hellblade vs Hellblade 2 per Xbox Series X: primi trailer a confronto

In questo nostro nuovo filmato di approfondimento dedicato a Senua's Saga Hellblade 2, confrontiamo alcune sequenze tratte dal trailer di annuncio dell'esclusiva Xbox Series X con il video di presentazione di Hellblade Senua's Sacrifice.

In questo video, torniamo così nella violenta dimensione della prossima avventura di Ninja Theory per reincontrare la rabbiosa Senua ammirata nel filmato dei Game Awards 2019 che ha svelato al mondo la prima esclusiva assoluta di Xbox Series X (l'altro grande kolossal per XSX già mostrato da Microsoft, Halo Infinite, sarà infatti cross-gen e arriverà anche su Xbox One).

Gli spunti di riflessione offertici da questo filmato comparativo ci aiutano a tratteggiare i contorni ludici, grafici e artistici di questa proprietà intellettuale, dandoci oltretutto l'opportunità di intuire la direzione narrativa intrapresa dagli autori inglesi per sfruttare le maggiori risorse computazionali (ed economiche) a loro disposizione. Di particolare interesse sono poi le considerazioni che riguardano l'incredibile realismo delle animazioni facciali della protagonista, o l'immersività di un sistema di illuminazione che, verosimilmente, sfrutterà il Ray Tracing per fare sfoggio della potenza di Xbox Series X.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, non possiamo che consigliarvi di recuperare i wallpaper 4K e 8K di Hellblade 2 e di leggere, qualora non l'aveste ancora fatto, il nostro speciale sull'analisi del trailer dell'esclusiva Xbox Series X.