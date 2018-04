Hellblade su Xbox One X in modalità Enriched Visuals è identico alla versione PC maxata

A pochi giorni dall'arrivo del gioco sulla console Microsoft, Ninja Theory è tornata a discutere della versione Xbox One X di Hellblade: Senua's Sacrifice, già disponibile su PC e PlayStation 4.

Come vi avevamo riferito in precedenza sulle nostre pagine, sulla console mid-gen di Microsoft, Hellblade presenterà tre modalità grafiche differenti tra cui i giocatori potranno scegliere: Enriched Visuals con effetti grafici migliorati, High Framerate con framerete a 60 fps stabili, e High Resolution che permetterà di giocare in risoluzione 4K dinamica. Ninja Theory ha parlato più nello specifico della modalità Enriched Visuals:

"Aggiungendo più fogliame e più effetti speciali, la modalità Enriched Visuals garantisce praticamente la stessa esperienza fruibile su PC con le impostazioni maxate, ed anche il frame-rate si dimostra stabile. Probabilmente non si tratta di 60fps granitici, ma sono arrivato ormai a metà gioco e non ho notato alcun calo evidente".

Hellblade: Senua's Sacrifice è disponibile ora per PC e PlayStation 4, mentre arriverà su Xbox One il prossimo 11 aprile. A questo indirizzo potete dare uno sguardo ad un recente trailer in 4K che mette in evidenza proprio le migliorie tecniche apportate all'edizione per Xbox One X. Per ulteriori informazioni sull'action game "psicologico" di Ninja Theory, vi invitiamo a consultare la nostra recensione.