Hellboy, Nimye, Gruagach e Ben Daimio in arrivo nel roster di Brawlhalla

L’infernale Hellboy è tornato ed è davvero scatenato. Per celebrare l’arrivo del film dedicato al supereroe, Ubisoft annuncia una partnership con Lionsgate e Millenium Media che, nel mese di aprile, porterà personaggi iconici di Hellboy come Nimye, Gruagach, Ben Daimio ed Hellboy stesso nel roster di Brawlhalla.

Tratta dalle pagine del lavoro seminale di Mike Mignola, la pellicola vede il leggendario supereroe impegnato in uno scontro con un trio di enormi giganti in terra inglese. È qui che Hellboy incontra la Regina di Sangue, Nimue, un’antica maga in cerca di vendetta per un tradimento passato. Ritrovatosi nel mezzo di uno scontro tra l’umano e il soprannaturale, Hellboy è fortemente determinato a fermare Nimue senza dare il via alla fine del mondo. Il film di Helboy arriverà nelle sale italiane il prossimo 11 aprile.

Sviluppato da Blue Mammoth, Brawlhalla è un epico gioco di combattimento free-to-play che vede i giocatori impegnati a combattere per la gloria nelle arene del Valhalla. Scegliendo fra oltre 40 personaggi diversi, è possibile optare per modalità giocatore singolo o cooperativa, oltre a scegliere tra varie competizioni online e in locale. Il gioco di combattimento a piattaforme free-to-play, con più di 15 milioni di utenti su PC e PlayStation 4, è ora disponibile anche per la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, e per Nintendo Switch.