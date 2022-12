Hellboy Web of Wyrd annunciato: il demone rosso torna in un action/adventure roguelite

Non sono neppure cominciati, eppure i Game Awards 2022 già regalano sorprese: nel corso del pre-show della manifestazione organizzata da Geoff Keighley, il publisher Good Sheperd Entertainment è intervenuto per annunciare Hellboy: Web of Wyrd, un nuovo gioco con protagonista il celebre personaggio creato da Mike Mignola.

Hellboy: Web of Wyrd è descritto come un gioco d'azione e avventura roguelite in terza persona con una storia originale creata in collaborazione con Horse Comics e Mike Mignola. Attualmente si trova in via di sviluppo presso gli studi di Upstream Arcade nelle versioni per PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Il trailer dell'annuncio, che potete comodamente visionare in apertura di notizia, mette in evidenza lo stile grafico in cel-shading e un sistema di combattimento corpo a corpo viscerale, che richiamano orgogliosamente il materiale di partenza. Ambientata nel 1982, la storia vede Hellboy impegnato ad investigare in diversi piani dell'esistenza nel corso di storie indipendenti ma intrecciate tra loro da un minimo comune denominato: la Butterfly House. Questa misteriosa magione, nella quale è sparito un agente del B.P.R.D., è ben più di una semplice residenza, è un vero e proprio punto di collegamento tra diverse realtà, costruito vent'anni prima degli eventi del gioco dall'occultista Pasquale Deneveaux. Toccherà al demone rosso indagare sulla scomparsa del collega e sconfiggere il male che si annida al loro interno.

La data d'uscita di Hellboy: Web of Wyrd non è ancora nota, in compenso la pagina di Steam è già disponibile: aggiungetelo alla lista dei desideri se vi ha colpito.