Hellboy Web of Wyrd combatte in video: scampoli di gameplay dall'ID@Xbox Showcase

In coincidenza dell'ID@Xbox Showcase dell'11 luglio, Upstream Arcade e Good Sheperd Entertainment hanno riaperto una finestra sull'universo del già annunciato Hellboy Web of Wyrd per mostrare degli scampoli di gameplay inediti di questa avventura intrisa di elementi action.

Il filmato confezionato dagli autori di questa nuova esperienza a tinte roguelite proietta i patiti del genere nell'universo Horse Comics di Mike Mignola, confermando le ambizioni coltivate dalla software house indipendente fondata da ex membri degli studi Lionhead.

Sempre nel nuovo gameplay trailer possiamo notare la cura per i dettagli e l'impegno profuso dai ragazzi di Upstream Arcade per ricreare a schermo un'esperienza particolarmente frenetica e piena di sorprese, con un sistema di combattimento brutale nella cornice di un comparto grafico in cel-shading che rimanda alle atmosfere della serie originaria targata Horse Comics.

La battaglia del demone rosso partirà più avanti nel 2023, con il lancio di Hellboy Web of Wyrd su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Date un'occhiata al nuovo trailer che trovate in cima alla notizia e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate del prossimo action roguelite dedicato a Hellboy.