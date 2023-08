Hellboy Web of Wyrd si scatena alla Gamescom: c'è la data d'uscita

Dopo che Hellboy Web of Wyrd si è mostrato all'ID@Xbox Showcase di luglio 2023, per l'Action/Adventure in salsa roguelite è nuovamente tempo di tornare in azione, stavolta alla Gamescom 2023 e con un'importante conferma aggiuntiva: quella della data d'uscita.

Attraverso un nuovo trailer confezionato per la kermesse di Colonia, il publisher Good Shepherd Entertainment e lo sviluppatore Upstream Arcade rivelano ufficialmente che Hellboy Web of Wyrd sarà disponibile a partire dal 4 ottobre 2023 su PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch. Mancano dunque poco meno di due mesi prima di mettere le mani sopra la nuova avventura videoludica di Hellboy, che si prospetta piuttosto brutale e frenetica, capace di attirare le attenzioni anche grazie al particolare stile grafico scelto dagli sviluppatori per dare vita all'opera.

Il trailer della Gamescom riassume per l'appunto tutte queste caratteristiche, dandoci un ulteriore assaggio del sistema di combattimento pensato per il gioco così come delle sue particolari atmosfere. In aggiunta, i fan potranno scoprire una storia del tutto inedita incentrata sul personaggio di Hellboy, scritta dall'autore Mike Mignola.

Hellboy Web of Wyrd venne annunciato ai Game Awards 2022 durante il pre-show, attirando subito l'attenzione degli appassionati del demone rosso: appuntamento al 4 ottobre per scoprire cosa hanno tirato fuori Good Shepherd Entertainment ed Upstream Arcade.