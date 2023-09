Hellboy Web of Wyrd slitta, ma di poco: la nuova data di uscita

Dopo aver ricevuto la data di lancio ufficiale in occasione della Gamescom 2023, Hellboy Web of Wyrd subisce un rinvio, confermato dal publisher Good Shepherd Entertainment e dagli sviluppatori di Upstream Arcade.

Previsto al lancio per il 4 ottobre, Hellboy Web of Wyrd arriverà più tardi rispetto ai piani originali. Tuttavia, si tratta fortunatamente di un rinvio piuttosto trascurabile: il gioco sarà infatti disponibile due settimane più tardi, il 18 ottobre, su PC (via Steam ed Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One.

"Lo sviluppatore Upstream Arcade è ancora al lavoro per garantire che tutti i giocatori, fan di lunga data e nuovi arrivati nell'universo di Hellboy, ricevano la migliore esperienza possibile", ha affermato il publisher Good Shepherd Entertainment in un comunicato stampa.

Hellboy Web of Wyrd si presenta come un action-adventure roguelite che si avvale di una grafica fedele ai capolavori originali di Mike Mignola. Come nel fumetto, il gioco condurrà Hellboy in una serie di avventure molto diversificate. Sebbene ogni storia sia a sé stante, ognuna di essa è legata alla misteriosa eredità della Butterfly House, molto più di una semplice residenza. Si tratta infatti di un portale che conduce ad una dimensione terribile e affascinante chiamata Wyrd, poplata da creature da incubo e omuncoli misteriosi. Per ulteriori dettagli, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Hellboy Web of Wyrd.