Helldivers 2: 10 milioni di morti su Mort, per il GM Joel è un evento 'bellissimo'

Come avrete appreso se anche voi siete impegnati nella Guerra Galattica, a gestire il corso degli eventi di Helldivers 2 è un Game Master umano, uno sviluppatore di Arrowhead Game Studios conosciuto con il nome di Joel.

La community manager di Arrowhead, Baskinator, ha condiviso nuovi retroscena su Joel e sul suo modo di vivere il diabolico ruolo di Game Master di Helldivers 2. Un giocatore, comprensibilmente, le ha chiesto perché stesse parlando di Joel in quello che apparentemente era il suo giorno libero, sostenendo che "non è salutare" lavorare così tanto.

"A volte lo è, a volte no", ha risposto Baskinator. "Uno dei motivi per cui amo parlare del Game Master Joel con tutti qui è che è dedito alla comunità quanto me. Amiamo questo posto e i giocatori che trascorrono il loro tempo qui. In realtà, condividerò con voi questa piccola curiosità... Quando è successo ciò che sapete su Mort, Joel mi ha mandato un messaggio dicendomi che osservare morire tutti è stata una 'cosa meravigliosa'. So che le persone stanno lottando per accettare l'idea che nella campagna ci sia un essere umano invece di un computer insensibile, ma io preferirei un essere umano ogni giorno", ha scritto in riferimento agli oltre 10 milioni di morti sul pianeta Mort.

In ogni caso, Baskinator ha voluto difendere Joel dall'ipotesi secondo cui il GM remi costantemente contro i giocatori per puro sollazzo e sadico divertimento: "Penso che sia ingiusto che alcuni articoli giornalistici sul GM affermino che sta lavorando contro i giocatori. Non è proprio il modo migliore di pensarlo. È più come se stesse cercando di rispondere al naturale push/pull dei giocatori in determinate aree e aumentare o diminuire la sfida, a seconda di come legge i dati".

Nel frattempo il successo di Helldivers 2 non accenna ad arrestarsi e cresce ancora negli USA.