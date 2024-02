Helldivers 2 si aggiorna ancora: utenti inattivi rimossi dai server con il nuovo update

Nonostante il notevole successo riscosso nelle sue prime settimane di commercializzazione, Helldivers II è attualmente afflitto da alcuni problemi, legati in particolare alla capienza dei server, che in certi casi non permettono all'opera targata Arrowhead Game Studios di esprimere al massimo il suo potenziale.

La situazione è tale che diversi giocatori di Helldivers 2 non si disconnettono per evitare code al riavvio del gioco, con il rischio di non accedere ai server a causa dell'enorme affluenza di utenti. Con la nuova patch Arrowhead pone fine a questo fenomeno: l'aggiornamento infatti rimuove dalle partite tutti i giocatori inattivi, permettendo così agli utenti in coda di accedere ai server e giocare regolarmente. Oltre a questo importante cambiamento, con l'ultimo update gli sviluppatori risolve alcuni problemi tecnici rendendo più stabile il software, riducendo dunque i rischi di crash e rendendo più piacevole l'esperienza di gioco.

In ogni caso la strada è ancora lunga e ci sono ancora diversi inconvenienti da risolvere: proprio per questo Arrowhead ha già confermato l'arrivo di più patch per Hellidivers 2 su PC e PS5 nel corso dei prossimi giorni e settimane, consapevole del fatto che singoli e sporadici update non bastano per risolvere completamente la situazione attuale. Un poco alla volta, però, lo studio svedese sta risollevando la situazione del suo acclamato TPS cooperativo, pronto a migliorare sempre di più aggiornamento dopo aggiornamento.