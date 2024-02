Helldivers 2 si aggiorna ancora su PS5 e PC: dal matchmaking agli eventi, tutte le novità

Gli sviluppatori di Helldivers 2 continuano a lavorare senza sosta per sistemare le problematiche relative al matchmaking e altri piccoli bug che affliggono l'esclusiva PC e PlayStation 5. A tal riguardo, nelle ultime ore è stata pubblicata la patch che porta il gioco alla versione 01.000.008.

Installando l'aggiornamento, i giocatori dovrebbero riscontrare un minor numero di crash improvvisi e notare migliorie al funzionamento della componente online del gioco: si parla infatti di matchmaking meno problematico e server ottimizzati. Fra i vari accorgimenti dell'update 01.000.008 troviamo anche un sistema che impedisce ai giocatori di trovare lobby piene durante la ricerca di una partita, così da evitare il fastidioso errore che impedisce di accedere ad una missione. Stando poi a quanto dichiarato nel changelog su Steam, la patch avrebbe anche aggiornato l'evento di difesa attualmente attivo, il qualche chiede ai giocatori di scendere in campo contro gli Automaton, i pericolosissimi robot.

Il team di sviluppo fa inoltre sapere che l'aggiornamento non sistema del tutto i problemi ai server ed è ancora probabile incappare in qualche errore. In attesa che le problematiche vengano definitivamente risolte, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete già trovare la recensione di Helldivers 2.

