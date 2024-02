Helldivers 2: l'aggiornamento gratis con i mech sta per arrivare

Durante l'ultimo State of Play, Sony ha mostrato un breve trailer di Helldivers 2 i cui istanti finali lasciavano intuire che i mech sarebbero arrivati con il primo aggiornamento gratuito dello sparatutto. A tal proposito, sembrerebbe che tale contenuto non sia molto lontano.

A rivelarlo è stato uno degli sviluppatori di Arrowhead Game Studios sul canale Discord ufficiale dell'esclusiva PC e PlayStation 5. Stando al membro della software house, il contenuto aggiuntivo è già pronto da tempo e richiede solo una fase di pulizia finale. Secondo lo sviluppatore, però, vi è l'impossibilità di finalizzare i lavori sul DLC, poiché chi dovrebbe occuparsene è impegnato a lavorare sulle problematiche che stanno affliggendo i server sin dal lancio. In sostanza, sembrerebbe che l'arrivo dei mech in Helldivers 2 sia molto vicino e non è da escludere che manchi poco all'annuncio della data.

Per chi stesse dubitando dell'identità dello sviluppatore, occorre specificare che sui canali Discord vengono assegnati dei ruoli dagli amministratori ed Evil-Bosse fa parte proprio del gruppo facente parte di Arrowhead Game Studios. Insomma, ci sono ben pochi dubbi sul fatto che ad aver parlato sia un membro dello staff.

In attesa di nuovi dettagli sul primo aggiornamento post-lancio del gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Helldivers 2.