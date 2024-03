Helldivers 2: annunciato l'arrivo di una potente arma per contrastare gli Automaton

Fra gli aspetti più interessanti di Helldivers 2 troviamo sicuramente il suo mondo in continua evoluzione, le cui modifiche sono strettamente legate anche ai nuovi contenuti. A questo proposito, pare che una delle fazioni nemiche stia diventando più forte e urge un sistema per contrastarla.

Stando ad un messaggio apparso in game di recente, sembrerebbe che gli Automaton stiano iniziando a schierare un nuovo tipo di truppe aeree dotate di armi particolarmente efficaci. Per poter tener testa a questa minaccia proveniente dalla fazione robotica, la Super Terra sta lavorando ad una nuova tipologia di arma anti-aerea che dovrebbe arrivare presto nel gioco.

Al momento non è chiaro di quale arma si tratti, ma non possiamo escludere che Arrowhead Game Studios abbia pubblicato questo messaggio come teaser per l'arrivo di un lanciarazzi in grado di colpire le navicelle degli Automaton e non solo. Oltre a comprendere quale arma stia per arrivare nel gioco, sarà interessante anche scoprire se la sua pubblicazione sarà improvvisa o se bisognerà completare un'altra sfida della community in maniera simile a quanto visto con la liberazione di Tien Kwan per lo sblocco dei mech in Helldivers 2.

Nel frattempo, sembrerebbe che qualcuno si stia divertendo ad entrare nelle partite di alcuni giocatori per donare loro un veicolo corazzato. A tal proposito, vi invitiamo a dare un'occhiata al video gameplay che mostra l'APC di Helldivers 2 in azione.

Su 10€ PlayStation Store Gift Card è uno dei più venduti di oggi.