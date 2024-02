Helldivers 2, arriva la cavalleria: nuova patch risolve i problemi a server e ricompense

Arrowhead Game Studios lo aveva detto che stava lavorando duro per risolvere i problemi ai server di Helldivers 2, e dalle parole è passata ai fatti: la nuova patch per PC, la 1.000.005, è mirata a perfezionare alcuni dei problemi emersi nei giorni successivi al lancio, avvenuto lo scorso 8 febbraio.

Nello specifico l'aggiornamento punta a risolvere i problemi relativi ai server aumentandone ulteriormente la capienza, ora superiore al precedente limite di 360.000 giocatori collegati sebbene Arrowhead non abbia esattamente specificato di quanto. Proprio il limite massimo di utenti attivi era fonte dei principali problemi di Helldivers II, pertanto questo cambiamento dovrebbe andare tutto a vantaggio dei fan e della stabilità del gioco.

Scendendo più nello specifico, la patch 1.000.005 velocizza anche la richiesta di autenticazione ai server e soprattutto risolve gli inconvenienti riguardanti la progressione giornaliera: adesso i giocatori non dovrebbero avere più problemi nel ricevere correttamente tutte le ricompense sbloccate. In aggiunta, Arrowhead assicura l'arrivo nel prossimo futuro di un evento speciale con ricompense molto più ricche del solito proprio per compensare le perdite subite da numerosi utenti negli scorsi giorni.

Helldivers 2 è diventato il primo gioco Sony a superare i 100mila utenti connessi su Steam, rivelandosi subito un successo: aspettiamoci ulteriori migliorie prossimamente volte a perfezionarlo sempre di più.