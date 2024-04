Helldivers 2: arriva un nuovo potenziamento, ma per usarlo occorre aggirare un bug

Come avrete sicuramente notato se siede giocatori di Helldivers 2, il titolo Arrowhead Game Studios ha di recente accolto un nuovo potenziamento nella schermata relativa alla Gestione della Nave. Purtroppo, però, tale power-up è inutilizzabile per molti dei rappresentanti della Super Terra.

Ci stiamo riferendo alla Metodologia di Imballaggio Massimale, un modulo presente sotto la voce Centro Amministrativo Patriottico. Si tratta di un upgrade particolarmente costoso in termini di risorse, ma che permette di accedere ad un potenziamento permanente grazie al quale le casse di rifornimento per le armi ausiliarie contengono il numero massimo di caricatori trasportabili.

In poche parole, dopo aver richiesto i rifornimenti potrete ricaricare per intero le munizioni di armi pesanti come il Cannone a Rotaia o il Lanciagranate raccogliendo un solo ed unico pacchetto giallo. Si tratta di un miglioramento considerevole, sul quale tutti i giocatori più accaniti hanno investito le risorse accumulate nel corso delle spedizioni in giro per la galassia.

Sembrerebbe però che l'upgrade sia afflitto da un fastidioso bug che gli impedisca di funzionare correttamente e il team di sviluppo è a conoscenza del problema. Come segnalato sul canale Discord ufficiale, esiste anche un fix temporaneo: pare sia sufficiente riavviare il gioco per fare in modo che Metodologia di Imballaggio Massimale inizi a funzionare nel modo corretto.

In ogni caso, a breve dovremmo assistere alla pubblicazione di una patch che sistemi questo problema in via definitiva. Nel frattempo, vi ricordiamo che la trasmogrificazione non è tra i piani degli sviluppatori di Helldivers 2 per quanto riguarda il supporto post-lancio, poiché considerata una feature superflua.

