Helldivers 2: stanno per arrivare i mech, video leak li mostra in azione

Nel mentre Helldivers 2 continua a godersi un successo commerciale che ha superato le più rosee aspettative di Sony e Arrowhead Game Studios, sembra proprio che lo sparatutto co-op si stia preparando all'arrivo di nuovi contenuti di gioco.

Considerando quanto popolare Helldivers 2 è diventato sin dalla sua uscita avvenuta a inizio febbraio, è comprensibile che il team di sviluppo stia continuando a supportare attivamente il titolo e stia pensando a nuovi contenuti con cui intrattenere la nutrita community.

Tra le novità in arrivo, sembra proprio che ci siano anche dei mech corazzati di cui i giocatori potranno prendere possesso durante lo svolgimento delle varie attività. A confermarlo è un video leak diffuso su reddit, che mostra l'aspetto dei mech e le loro modalità di movimento e combattimento. Pur non offrendo una mobilità ideale, i mech sembrano decisamente devastanti quando utilizzati per fare fuoco a tappeto sui nemici, ma probabilmente ne sapremo di più quando Arrowhead fornirà informazioni ufficiali al riguardo.

Nell'attesa che gli sviluppatori si esprimano sulla questione, sono invece già arrivate le dichiarazioni sulla mancata implementazione del DLSS in Helldivers 2, con la tecnologia di NVIDIA che non sarà quindi adottata dal team svedese per offrire un'opzione in più ai giocatori PC.