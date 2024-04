In Helldivers 2 arriveranno mai le armi da mischia? Arrowhead rassicura i fan

Nonostante l'ampio armamentario che Helldivers II offre agli utenti, finora nessuna arma da mischia è stata inclusa all'interno del gioco, che fa totale affidamento soltanto su armi da fuoco. Ciò però potrebbe cambiare in futuro, come afferma Arrowhead Game Studios.

Rispondendo ad un fan che, sul canale Discord ufficiale di Helldivers II, chiedeva se le armi da mischia sarebbero arrivate prima o poi considerata la mancanza di aggiornamenti sulla questione da almeno un mese, il community manager Twinbeard ha replicato scherzosamente facendo notare che "è passato un mese, non un anno", per poi aggiungere che l'inclusione di questa tipologia di equipaggiamenti "potrebbe ancora accadere. Sapete, siamo stati piuttosto impegnati in quest'ultimo mese, ma sono ancora plausibili".

Le dichiarazioni di Twinbeard chiaramente non significano che le armi da mischia arriveranno in Helldivers II già a stretto giro, tuttavia il community manager lascia intendere che Arrowhead non ha scartato l'idea e prima o poi novità in tal senso potrebbero concretizzarsi. Gli sviluppatori sono intanto impegnati ad arricchire e perfezionare sempre di più il loro TPS multiplayer: di recente sono arrivati nuovi potenziamenti per i Moduli della Nave di Helldivers 2 che regalano vantaggi non di poco conto per i giocatori.

Al contrario le transmog non arriveranno in Helldivers 2 nonostante le richieste dei fan, in quanto il director Johan Pilestedt ritiene non abbiano senso all'interno del gioco

