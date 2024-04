Helldivers 2: in arrivo un nuovo pass con tante novità, c'è anche la Balestra

Nel corso della serata, il PlayStation Blog ha accolto un nuovo post dedicato al prossimo Titolo di Guerra che andrà ad arricchire Helldivers 2 con numerosi contenuti inediti.

Per chi non lo sapesse, i Titoli di Guerra in Helldivers 2 sono una sorta di Battle Pass che, a differenza di quanto accade in altre produzioni live service, sono permanenti e i giocatori possono acquistarli in qualsiasi momento per poi sbloccarne le varie ricompense. Esplosione Democratica - questo è il nome del Titolo di Guerra - sarà disponibile a partire dal prossimo giovedì 11 aprile 2024 e permetterà ai soldati della Super Terra di arricchire il loro arsenale con armi, armature e potenziamenti.

Per quello che riguarda le armi, questo percorso di ricompense permetterà di ottenere il Fucile BR-14 Giudicatore, il Fucile R-36 Eruptor, la Pistola a granate GP-31 e la Balestra esplosiva CB-9. A livello di gadget e potenziamenti, Esplosione Democratica include la Granata alla termite G-123 e il potenziatore Pilota Esperto di Estrazioni, che riduce il tempo necessario allo shuttle per arrivare in soccorso degli Helldiver che chiedono l'estrazione. Passando invece alle armature, il pass include l'armatura media Escavatore CE-27, la corazza leggera Specialista della demolizione CE-07 e l'armatura pesante Devastatore FS-55.

Come per tutti gli altri Titoli di Guerra, anche questo potrà essere sbloccato gratuitamente, a patto che abbiate accumulato abbastanza Super Crediti nel corso delle missioni o nel pass iniziale. In caso contrario, potete sfruttare i giorni che ci separano dalla pubblicazione del contenuto per mettere da parte un po' della valuta premium, che può anche essere acquistata tramite microtransazioni.

