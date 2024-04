Helldivers 2 è in arrivo su Xbox? Sony starebbe lavorando al porting del gioco

Di settimane ne sono passate diverse da quando vi abbiamo parlato in sede di recensione di Helldivers 2, una piacevole e inaspettata sorpresa da Sony che ha incuriosito innumerevoli giocatori. Una buona parte dell'utenza è in attesa di veder giungere il titolo anche nell'ecosistema console di Xbox, ma qualcosa potrebbe presto o tardi cambiare.

Secondo quanto rivelato dall'insider Shpeshal Nick nel corso dell'ultimo episodio del celebre podcast Xbox Era, Sony starebbe lavorando ad una versione Xbox di Helldivers 2. Che il gioco in questione possa approdare sugli ecosistemi casalinghi della casa di Redmond non è da dare per scontato. Al momento non è prevista la pubblicazione del progetto su Xbox Series X|S, ma i dati che hanno visto Helldivers 2 surclassare tutti ed essere stato il gioco più venduto su Steam a metà marzo potrebbero favorire la realizzazione della versione per il marchio verde crociato.

Helldivers 2 sta dunque facendo molto bene fuori dall'ecosistema PlayStation e ciò potrebbe essere sufficiente per vedere Helldivers 2 su Xbox Series X|S. Stando alle parole di Shpeshal Nick, si starebbe attualmente discutendo del lancio di Helldivers 2 su Xbox Series X|S, ma il tutto è ancora in divenire. Credete che Helldivers 2 sbarcherà anche sulle ammiraglie di casa Microsoft, o il titolo di Sony rimarrà un'esclusiva PS5 e PC? In attesa delle conferme ai suddetti rumor, vi invitiamo a farci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti.

Su EA SPORTS FC 24 Standard Edition Switch è uno dei più venduti di oggi.