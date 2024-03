Helldivers 2: Arrowhead sta per 'arruolare' il protagonista di Starship Troopers?

Sullo sfondo delle ultime dichiarazioni del CEO di Arrowhead in merito alla Roadmap 'grandiosa' di Helldivers 2, in rete rimbalzano i messaggi condivisi da Casper Van Dien, l'attore che interpreta Rico nel film Starship Troopers.

L'interprete del campione di football diventato marine spaziale nel film sci-fi di Paul Verhoeven del 1997 ha infatti condiviso su Twitter/X diversi post che suggeriscono un qualche tipo di collaborazione con Arrowhead per il futuro di Helldivers 2.

Nei messaggi pubblicati (e successivamente rimossi) da Casper Van Dien, l'attore americano ha reindossato idealmente la divisa di Johnny Rico per suggerire, appunto, una sua possibile partecipazione alla Guerra Galattica di Helldivers 2 nei panni dell'eroe di Starship Troopers.

"Il desiderio di saperne di più si intensifica!", è il messaggio condiviso da Van Dien con un simpatico meme che riprende una scena di Starship Troopers per rispondere a un fan desideroso di vederlo reindossare la divisa di Rico in un possibile spot di Helldivers 2. Nel corso degli ultimi giorni, Van Dien ha poi ribadito il suo interesse per Helldivers 2 condividendo le notizie sullo sparatutto spaziale di Arrowhead sui suoi profili social personali accompagnandoli con messaggi 'a tema Starship Troopers', come un post (anch'esso rimosso nel giro di poche ore) in cui l'attore statunitense ricorda che "l'unico insetto buono è un insetto morto!", citando una delle battute più celebri del film di Verhoeven.

Chi si sta cimentando nelle battaglie per la difesa della Super Terra, d'altronde, si sarà certamente accorto che Helldivers 2 non solo assomiglia a Starship Troopers, è il suo erede.

