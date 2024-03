Helldivers 2, Arrowhead comprata da Sony: annuncio imminente, dice un leaker

Helldivers 2 si è rivelato un successo oltre le aspettative per Sony, e sembrerebbe che il colosso nipponico sia rimasto tanto impressionato dal lavoro svolto da Arrowhead Game Studios da decidere di acquisire gli autori del gioco.

Il rumor proviene dallo scatenato Haothors, leaker che ha correttamente anticipato i dettagli riguardanti i requisiti PC di Horizon Forbidden West e che sta continuando "spillare informazioni" sul futuro delle serie PlayStation.

Oltre ad aver dichiarato che Ghost of Tsushima per PC verrà annunciato domani, e che il secondo capitolo della serie verrà presentato all'eventuale PlayStation Showcase di quest'anno, l'insider ha rivelato che Arrowhead Game Studios è già entrata a far parte degli studi first part di Sony, e che un annuncio ufficiale è imminente. Come negli altri casi, il leaker non diffonde dettagli più precisi, ma è possibile che le novità vengano condivise da Sony nel giro di pochi giorni o settimane.

Si potrebbe trattare di un'operazione simile a quelle già compiute da Sony con studi come Bluepoint e Housemarque, che da collaboratori second party si sono trasformati in studi proprietari dopo aver portato su PlayStation dei giochi di successo come Demon's Souls remake e Returnal. In ogni caso, non c'è nulla di certo al momento e converrà come sempre attendere eventuali conferme o smentite da parte di Sony.