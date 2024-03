Helldivers 2: Arrowhead promette di 'educare' il suo team dopo un acceso diverbio

Sin dai giorni immediatamente successivi al lancio di Helldivers II, avvenuto lo scorso 8 febbraio su PC e PS5, Arrowhead Game Studios ha pubblicato diverse patch volte a migliorare sempre di più il progetto. Un recente update ha tuttavia suscitato dibattiti sul bilanciamento del gioco ai quali uno sviluppatore ha risposto a tono.

L'aggiornamento 01.000.100 di Helldivers 2 ha apportato, tra le varie novità, anche un ribilanciamento di diverse armi quali Railgun, Breaker Shotgun e Shiel Generator. La community tuttavia non è rimasta convinta dai cambiamenti apportati manifestando su Reddit le proprie perplessità, alle quali ha replicato il senior animator Fredrik Eriksson spiegando il suo punto di vista ma aggiungendo anche un provocatorio "alimento un po' la rabbia dei giocatori per mio personale divertimento, vi avverto" che ha fatto velocemente degenerare la situazione.

E' stato dunque necessario l'intervento di Johan Pilestedt, CEO di Arrowhead, per calmare la situazione: "Incoraggio i nostri sviluppatori ad interagire con la community, tuttavia ciò ci espone anche rischi di errata comunicazione o di essere coinvolti in accesi dibattiti, ed è un qualcosa di cui discutiamo spesso internamente nel tentativo di migliorare", dichiara il CEO sottolineando che "non è nostra intenzione adottare un simile comportamento da parte nostra, vogliamo anzi assicurarci che tutti voi vi godiate al meglio il gioco e la vostra permanenza nella community".

Per questo motivo, aggiunge Pilestedt, "siamo al corrente di quanto accaduto e stiamo prendendo provvedimenti interni per educare i nostri sviluppatori su come rappresentare al meglio la nostra compagnia. Quello non è un messaggio che noi dello studio sosteniamo, lavoriamo sempre al meglio per fare in modo che la community si goda la propria esperienza". Lo stesso Eriksson è poi nuovamente intervenuto assumendosi le proprie responsabilità: "Ho un po' esagerato con il trolling, ma ormai ciò che ho detto è detto. Mi dispiace se alcune persone si sono offese e non interagirò più con la community in quanto abbiamo già un community team ad occuparsene. Volevo semplicemente divertirmi un po' con la community ma mi rendo conto che essendo uno sviluppatore sono in una posizione scomoda".

Tornando al gioco, arrivano finalmente i mech in Helldivers 2 con i giocatori chiamati alle armi per liberare Tien Kwan.