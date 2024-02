Helldivers 2 avrà un supporto post-lancio 'spaziale': tutti i contenuti saranno gratuiti!

Alle riflessioni degli studi Arrowhead sul cambio d'inquadratura di Helldivers 2 rispetto al primo capitolo si aggiungono le importanti anticipazioni condivise dalla software house svedese sulla ricchezza e sulla totale 'gratuità' dei contenuti post-lancio.

Il Chief Executive Visionary of Creative & Business Strategy degli studi Arrowhead, Johan Pilestedt, si è affacciato su Discord per sottolineare l'impegno della software house di Stoccolma nello sviluppo di "tantissimi nuovi contenuti dopo il lancio di Helldivers 2, e saranno tutti gratuiti".

Nella Roadmap post-lancio preannunciata dall'esponente di Arrowhead ci sarà spazio per nuove tipologie di nemici, come pure per missioni e obiettivi inediti. Il supporto post-lancio di Helldivers 2 porterà in dote anche dei nuovi biomi e tanti altri contenuti che, nelle intenzioni del team svedese, contribuiranno a rendere ancora più ricca l'esperienza di gioco offerta dallo sparatutto sci-fi in terza persona.

Con ogni probabilità, maggiori dettagli sulla Roadmap post-lancio di Helldivers 2 verranno condivisi dai ragazzi di Arrowhead dopo la commercializzazione dello shooter spaziale, prevista per l'8 febbraio su PC e in esclusiva console su PlayStation 5. Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a restare su queste pagine per ammirare il video approfondimento sui segreti del gameplay di Helldivers 2.