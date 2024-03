Helldivers 2, avvistati degli strani raggi blu: nuova fazione in arrivo?

Tra le tante sorprese riservateci dagli studi Arrowhead e dal Game Master di Helldivers 2 potrebbe essere l'arrivo di una nuova fazione, o almeno è questa la voce di corridoio che circola tra i difensori della Super Terra alla luce degli enigmatici raggi blu che stanno comparendo sui campi di battaglia.

Ad alimentare la curiosità dei sempre più numerosi appassionati di Helldivers 2 che stanno assistendo a questi strani fenomeni atmosferici troviamo anche Johan Pilestedt: l'amministratore delegato degli studi Arrowhead è intervenuto sui social per rivolgersi idealmente a tutti i partecipanti alla Guerra Galattica riferendo loro che "i raggi blu non sono reali, non possono farvi del male".

A dispetto delle fittizie dichiarazioni di Pilestedt, basta fare un rapido giro sui forum più frequentati dalla community di Helldivers 2 per rendersi conto della portata di questo misterioso fenomeno, con tanti utenti che condividono le proprie testimonianze accompagnate da scatti ingame che ritraggono, appunto, i raggi blu che si stanno manifestando nei settori galattici più caldi dello scontro tra i difensori della Super Terra e gli alieni.

Il mistero dei raggi blu, oltretutto, s'aggiunge all'altro enigma rappresentato dalla comparsa di un singolo giocatore sulla superficie del pianeta natale dei Cyborg, un mondo che, per il momento, risulta essere irraggiungibile da qualsiasi Helldiver impegnato nella Guerra Galattica. In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti degli studi Arrowhead, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale su Helldivers 2 come erede di Starship Troopers.

