Helldivers 2 batte Palworld su Steam: è il quarto miglior lancio PlayStation su PC

Uscito oggi in sordina su PS5 e PC, Helldivers 2 sembra stia riscuotendo un buon successo specialmente su Steam, dove ha debuttato alla prima posizione dei giochi più venduti sul marketplace di Valve.

Nello specifico, Helldivers 2 ha battuto Palworld ed ha conquistato rapidamente il primo posto del podio della classifica dei giochi più venduti su Steam, sicuramente un ottimo risultato per il gioco di Arrowhead pubblicato da PlayStation Studios.

Da segnalare che il gioco su PC ha raggiunto e superato quota 51.000 giocatori connessi in contemporanea nell'arco di 90 minuti, a testimonianza di come ci sia un buon interesse per questo titolo. Per fare un paragone, Suicide Squad Kill The Justice League non ha mai superato i 14.000 giocatori in contemporanea su Steam, nemmeno al day one.

Ad oggi, Helldivers 2 è il quarto miglior lancio PlayStation di sempre su PC dopo Horizon Zero Dawn, il primo Marvel's Spider-Man e God of War 2018. Ci si aspetta che questi numeri crescano nel pomeriggio non appena il fuso orario farà spuntare la luce del giorno anche negli Stati Uniti.

Tutti i contenuti post lancio di Helldivers 2 saranno gratis e il team ha promesso numerosi aggiornamenti e DLC con nuovi contenuti per mantenere sempre attiva la community.