Helldivers 2 tra bilanciamenti e veicoli inediti: un futuro di novità su PC e PS5

Arrowhead Game Studios è costantemente al lavoro su aggiornamenti e nuovi contenuti per il suo Helldivers II che sta ottenendo grande successo sin dal lancio su PC e PlayStation 5 lo scorso 8 febbraio. E i fan possono attendersi gradite novità nel corso del prossimo futuro.

Anzitutto, oltre all'arrivo dei mech in Helldivers 2, è probabile anche la futura aggiunta di vari veicoli terrestri quali APC, Jeep e mezzi corazzati che sono tra l'altro già presenti all'interno del codice sorgente del gioco, come dimostrato da varie clip emerse in rete che li mostrano già in azione dopo che alcuni utenti ne hanno forzato l'attivazione all'interno delle partite. L'arrivo in via ufficiale di questi contenuti ancora non è stato comunicato dagli sviluppatori, ma non è da escludere l'arrivo di questi veicoli terrestri già nel prossimo futuro attraverso le nuove patch in lavorazione.

Parlando a proposito dei prossimi update sono in programma anche aggiornamenti volti a perfezionare il bilanciamento del gameplay di Helldivers II. In particolare molti giocatori ritengono il fucile Breaker una delle armi meno bilanciate del TPS, capace di mettere a segno uccisioni con molta più rapidità e semplicità rispetto agli standard dell'equipaggiamento di Helldivers II. Il CEO di Arrowhead Johan Pilestedt ha assicurato che "stiamo analizzando i dati e preparando una patch di bilanciamento", aggiungendo in ogni caso che "sebbene il Breaker metta a segno più uccisioni, non è così presente nelle missioni concluse con successo".

In ogni caso, comunque, i fan del gioco possono attendersi molte altre sorprese nel corso delle prossime settimane e mesi, con Helldivers 2 che un poco alla volta si prepara a divenire sempre più ricco ed efficiente.