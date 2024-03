Helldivers 2 è ora più bilanciato: i Terminidi più pericolosi fanno meno paura

Nel frattempo che Arrowhead Game Studios lavora a una roadmap di Helldivers 2 grandiosa e piena di novità, lo studio svedese continua a pubblicare patch per il suo apprezzato TPS multiplayer volte a renderlo sempre più bilanciato. Diverse le novità con il nuovo update 1.000.102 appena pubblicato.

Nello specifico l'aggiornamento agisce sulla frequenza con cui compaiono i Terminidi più pericolosi nelle missioni di difficoltà 7 o superiore: i nemici più forti, come Arieti e Sputa-Bile, compaiono sul campo di battaglia con minore intensità rispetto al passato, lasciando comunque spazio ad altre tipologie di Terminidi meno temibili ma ora più frequenti in modo così da non ridimensionare eccessivamente il grado di sfida offerto dalle missioni più impegnative.

Non finisce qui: l'update 1.000.102 ha anche aumentato la vulnerabilità degli Arieti quando subiscono colpi alla testa ben eseguiti attraverso l'EAT-17 e il GR-8. Tra le altre migliorie apportate dalla patch troviamo inoltre la risoluzione di bug e problemi tecnici in modo così da rendere ancora più stabile il gioco, mentre gli sviluppatori hanno deciso di disattivare momentaneamente l'upgrade Electronic Countermeasures poiché non implementato al meglio in ottica gameplay.

Sebbene per adesso non ci siano comunicazioni ufficiali in merito, sembra che Helldivers 2 abbia già venduto 5 milioni di copie tra PC e PS5 nel primo mese di commercializzazione.

