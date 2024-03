Helldivers 2 bramato dai giocatori Xbox: la petizione supera le 100 mila firme!

Lo strepitoso successo di Helldivers 2, uno degli eventi più inaspettati e sorprendenti di questa prima parte di 2024, non è ovviamente passato inosservato neppure agli occhi dei giocatori Xbox, che per questioni commerciali si vedono impossibilitati a prendere parte alla lotta contro gli insettoni spaziali.

Essendo pubblicato da Sony Intertactive Entertainment, lo scorso 8 febbraio Helldivers 2 è infatti arrivato esclusivamente su PlayStation 5 e PC, evitando come prevedibile l'approdo sulle console della diretta concorrenza. Nel frattempo, mentre si moltiplicavano le entusiastiche testimonianze dei propri colleghi, i giocatori Xbox hanno comprensibilmente cominciato a desiderare con ardore la possibilità di unirsi alla battaglia, fino a quando uno di loro, Isaiah Hardin, ha ben pensato di lanciare una petizione su Change.org indirizzandola direttamente a PlayStation. Con un accorato e sentito messaggio, il giocatore ha chiesto al colosso giapponese di "trascendere i confini" tra le piattaforme, portare Helldivers 2 su Xbox Series X e promuovere la nascita di "una community globale unita da un unico scopo: la vittoria ad ogni costo".

La petizione ha immediatamente trovato la collaborazione di un nutrito gruppo di videogiocatori fino a raggiungere, nell'esatto momento in cui vi scriviamo, quota 102.497 firme. Si tratta di un quantitativo tutt'altro che indifferente, che sta a testimoniare l'enorme interesse da parte della comunità di giocatori attivi su Xbox. La notizia è probabilmente già arrivata agli occhi e alle orecchie dei vertici di Sony, anche se la probabilità che Helldivers 2 possa davvero arrivare sulla concorrenza è attualmente risicata. Mai dire mai in ogni caso, specialmente in un periodo storico che ha visto quattro esclusive Xbox compiere il percorso inverso... parliamo, chiaramente, di Pentiment, Hi-Fi Rush, Grounded e Sea of Thieves, tutte già arrivate o in procinto di arrivare su PS5.

