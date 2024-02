Helldivers 2: un bug sta facendo sparire i Crediti Super, ma un fix è in arrivo

Mentre i server di Helldivers 2 continuano ad aumentare la loro capacità grazie anche al contributo di Sony, l'ormai celebre sparatutto in terza persona deve vedersela con un grave bug che sta facendo infuriare molti utenti. Fortunatamente, però, una soluzione al problema è in dirittura d'arrivo.

Stando alle testimonianze di alcuni giocatori, sembrerebbe che lo sparatutto in terza persona stia facendo sparire come per magia la valuta premium nel portafoglio virtuale. Questo problema sembra coinvolgere non solo i Crediti Super che vengono sbloccati senza costi aggiuntivi tramite le pagine del Battle Pass o nelle missioni, ma anche i pacchetti a pagamento nel negozio. Una simile problematica ha immediatamente fatto scattare gli appassionati del gioco, preoccupati per le monete che si sono procurati a suon di sudore o microtransazioni.

Sembrerebbe però che sia tutto frutto di un banale bug e che i crediti svaniti nel nulla siano ugualmente nel portafoglio degli utenti, sebbene non siano visibili. A farlo sapere sono stati gli stessi sviluppatori di Arrowhead Game Studios sul canale Discord ufficiale, dove hanno confermato di essere a conoscenza del problema. In sostanza, un fix è attualmente in lavorazione e non dovrebbe mancare molto prima che possiate tornare a vedere il giusto numero di Crediti Super nei menu di gioco.

Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come sbloccare tanti Crediti Super gratis per acquistare skin e pass in Helldivers 2.