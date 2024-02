Helldivers 2 e il cambio d'inquadratura rispetto al primo capitolo: ne parla Arrowhead

Mentre fervono i preparativi per il lancio di Helldivers 2 su PC e PlayStation 5, gli studi Arrowhead affrontano uno degli argomenti più trattati dagli appassionati della serie, ovvero i motivi che li hanno spinti ad abbandonare la visuale dall'alto per abbracciare un'inquadratura in terza persona.

Nel corso dell'intervista concessa da Sagar Beroshi alla redazione di PushSquare, l'Assistant Game Director degli studi Arrowhead ha condiviso delle interessanti riflessioni sulle scelte operate dagli sviluppatori di Helldivers 2.

A tal proposito, Beroshi fornisce un chiarimento spiegando come "il design di Helldivers 2 si basa su una manciata di pilastri fondamentali. Uno di essi è rappresentato dal fatto che volevamo farvi sentire come degli umili soldati ai quali viene dato accesso a una potenza di fuoco incredibile per difendere un folle sistema totalitario. Questo era il modello di universo che volevamo creare, un modello che consenta agli appassionati di sparatutto di divertirsi insieme agli amici in un gioco pieno di caos".

A detta dell'esponente degli studi Arrowhead, l'inquadratura in terza persona è quella che si adatta maggiormente all'esperienza di gioco perché "rende ancora più immersivo il gameplay e consente agli utenti di sentirsi degli umili soldati. La telecamera in terza persona, inoltre, è perfetta per mostrare a schermo le animazioni di ricarica automatica e le azioni da compiere utilizzando armi che necessitano di due persone per poter essere impiegate nel migliore dei modi".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Helldivers 2 sarà disponibile dall'8 febbraio su PC e PS5. Se invete volete immergervi nelle atmosfere sci-fi del nuovo sparatutto edito da SIE, qui trovate il trailer sulla lotta per la Super Terra di Helldivers 2 che ha aperto l'ultimo State of Play.