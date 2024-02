Helldivers 2 ha una campagna singleplayer o è solo multiplayer?

Con il team Arrowhead che si espande per garantire a Helldivers 2 un supporto ancora più grande, sono in tanti che, in rete, guardano per la prima volta al nuovo sparatutto sci-fi di Sony e si chiedono della presenza o meno di una campagna singleplayer.

Disponibile dall'8 febbraio scorso su PC e in esclusiva console su PlayStation 5, Helldivers 2 cala gli appassionati di shooter spaziali nei panni (o meglio, nella corazza) di un manipolo di soldati chiamato a difendere la Super Terra dalla minaccia rappresentata dalla razza insettoide dei Terminidi e dai loro alleati alieni.

Il plot narrativo steso dagli studi Arrowhead verte attorno alle battaglie combattute dai partecipanti a una Guerra Galattica che coinvolge i sistemi colonizzati dagli umani e le zone calde del conflitto tra i difensori della Super Terra e i loro nemici interplanetari.

Il sistema di combattimento e ogni altra funzionalità di gameplay che concorre a plasmare la stratificata esperienza interattivadi Helldivers 2 sono fortemente ancorati a una struttura ludica che fa della cooperativa online la sua arma più affilata. Come spiegato dal team Arrowhead nel video sui segreti del gameplay di Helldivers 2, la missione affidata ai giocatori è infatti quella di collaborare con gli altri partecipanti alla Guerra Galattica per contribuire alla salvezza della Super Terra, dei suoi abitanti e dei coloni extra-mondo: nel nuovo sparatutto sci-fi di Sony, di conseguenza, il mito dell'eroe solitario viene soppiantato dal cameratismo e dalla collaborazione tra guerrieri.

Con queste premesse, non c'è quindi da sorprendersi se, almeno al lancio e nella fase immediatamente successiva, Helldivers 2 non offre alcuna Campagna singleplayer ma si focalizza interamente sull'esperienza multiplayer cooperativa da vivere insieme agli altri utenti in rete.

Più che una mancanza, però, l'assenza di una modalità singleplayer va vista come una vera e propria necessità, sia in funzione del gameplay che della trama: naturalmente, nulla vieta agli studi Arrowhead di 'tornare sui propri passi' per integrare una campagna a giocatore singolo da qui ai prossimi mesi, anche se al momento risulta essere un'eventualità molto remota e nulla sembra suggerire un cambiamento di piani da parte della software house svedese. In attesa di scoprire se nel ricco supporto post-lancio promessoci da Arrowhead ci sarà spazio anche per una modalità singleplayer, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Helldivers 2, una piacevole e inaspettata sorpresa.