Helldivers 2, com'è andato il day one su Steam? Oltre 64 mila giocatori in simultanea

Il lancio dell'ultimo titolo di Arrowhead Game Studios non è andato propriamente come previsto: sono state diverse, infatti, le recensioni negative su Steam per i problemi tecnici di Helldivers 2 e non solo. Tuttavia, lo Shooter Sony ha raggiunto dei numeri niente male, grazie agli oltre 64 mila giocatori in contemporanea su Steam per Helldivers 2.

Secondo quanto riportato dal noto portale SteamDB, il picco massimo di più di 64 mila utenti su è stato raggiunto in 6 ore. Si tratta di un risultato alquanto positivo, soprattutto a fronte dei suddetti limiti che hanno portato al rilascio di un comunicato stampa via X in cui il Game Director di Helldivers 2 ha dichiarato che ci sarà presto un hotfix su PS5 e PC. Inoltre, i primi intoppi sul cammino della suddetta produzione non sono riusciti a fermare la scalata verso il successo del gioco, il quale è ora all'interno della top 15 dei giochi più venduti al momento tra le fila del client Valve.

Stando ai dati riportati dalla fonte sopracitata, Helldivers 2 ha registrato 64,183 player in simultanea su Steam. Sarà solo l'inizio di un successo duraturo, o i numeri di questa nuova avventura videoludica si manterranno pressocché stabili? Non ci resta che attendere ancora un po' per scoprirlo, ma le premesse del titolo targato Arrowhead Game Studios sono a favore del sequel di Helldivers. Lo Shooter in terza persona incentrato sulla co-op online porterà ogni utente ad unirsi agli Helldiver per "combattere in nome della libertà in una galassia ostile".