Helldivers 2: come farmare medaglie nel minor tempo possibile

Ora che sono stati risolti i problemi ai server di Helldivers 2, i giocatori in cerca di un’esperienza co-op non hanno scuse per evitare il TPS targato Arrowhead Game Studios. Nel caso rientraste invece tra chi ha già acquistato il gioco, questa guida vi aiuterà a fare incetta di medaglie: la valuta indispensabile per ampliare il vostro arsenale.

Le medaglie sono infatti una delle risorse principali di cui avrete bisogno per sbloccare nuove armi e armature in Helldivers 2. Giocando normalmente è possibile guadagnarne alcune, ma esiste un metodo più indicato per ottimizzarne il guadagno.

Il modo migliore per farmare medaglie

Per accumulare la valuta in questione è consigliabile intraprendere una serie di missioni (di tipo blitz o difensivo) a un livello di difficoltà ridotto, così da massimizzare la quantità di premi ottenuti in tempi brevi. In questo modo vi basteranno poco più di 10 minuti per ottenere i risultati sperati, senza oltretutto dover contare su un team organizzato ed equipaggiato a dovere. Una volta ottenute abbastanza medaglie potrete poi investirle nel miglioramento del vostro PG, all’interno della sezione che ospita il sistema di sviluppo di Helldivers 2.

Volete dare un tocco di classe al vostro soldato? Sulle pagine di Everyeye.it potete scoprire come fare vostra la skin gratuita TR-117 Alpha Commander di Helldivers 2, ottenibile entro e non oltre il 23 febbraio 2024, alle ore 19:00 del fuso orario italiano.