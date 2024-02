Helldivers 2: come gira lo shooter Sony su PC e PS5? L'analisi di Digital Foundry

Forte del suo successo da oltre un milione di copie vendute al lancio, Helldivers 2 è sicuramente uno dei giochi più popolari del momento. Lo shooter di Arrowhead e Sony è puntualmente finito sotto la lente di ingrandimento di Digital Foundry, che ha analizzato le versioni PC e PlayStation 5 dello sparatutto.

Nella sua video analisi, che potete consultare tramite il filmato in cima alla notizia, Digital Foundry ha innanzitutto lodato il comparto effettistico, le animazioni e la fisica di Helldivers 2, realizzato da Arrowhead tramite una versione pesantemente customizzata di Autodesk Stingray (un engine ormai rimosso dal mercato).

Gli esperti tech hanno poi fornito una panoramica delle opzioni disponibili su PlayStation 5, con i giocatori che come di consueto possono scegliere tra modalità Qualità e modalità Prestazioni. La prima offre i 1728p di risoluzione ad un framerate di 30fps (con qualche sporadico calo a 28-29 fps nelle fasi più concitate), mentre la seconda propone un'esperienza a 1080p di risoluzione a 60fps (che talvolta scendono fino ai 50fps circa). La modalità Prestazioni è sicuramente la via da seguire per chi, specialmente in questo tipo di esperienza action, cerca prima di tutto la fluidità del gameplay.

Oltre a dare dimostrazione delle prestazioni e della fedeltà visiva tra i vari preset grafici su PC, Digital Foundry ha voluto sottolineare la mancanze di alcune feature ormai ben presenti sulla piattaforma, come le tecnologie di upscaling DLSS, XeSS e FSR 2. Chissà che gli sviluppatori di Arrowhead non decidano però di aggiungere queste funzionalità con delle future patch.

