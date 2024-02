Helldivers 2: come ottenere un codice per sbloccare la skin gratis TR-117 Alpha Commander

Volete dare un tocco di classe al vostro soldato di Helldivers 2? Sappiate allora che per un periodo di tempo limitato potrete accaparrarvi un codice tramite il quale sbloccare un'esclusiva skin gratuita su PC o PlayStation 5.

Per chi se lo stesse chiedendo, si tratta della nuova campagna di Twitch Drops che è stata lanciata per celebrare l'arrivo di Helldivers 2 in tutti i negozi fisici e digitali. Grazie a questa iniziativa, tutti i possessori dello sparatutto in terza persona possono aggiudicarsi un codice utile per riscattare il costume gratuito intitolato TR-117 Alpha Commander.

Il meccanismo attraverso il quale ottenere l'oggetto per personalizzare i soldati del titolo Arrowhead Studio è leggermente diverso rispetto a quello visto per altri Twitch Drops, almeno in parte. Innanzitutto, occorre eseguire l'accesso alla piattaforma di streaming e guardare per un totale di 60 minuti le dirette di Helldivers 2 con il tag 'Drop abilitati'. Una volta sbloccato l'oggetto, recatevi nella pagina dell'inventario e cliccate sul tasto per eseguire il riscatto manualmente.

A questo punto, visitate il sito ufficiale del gioco e, dopo aver inserito la data di nascita, cliccate sul tasto per eseguire il collegamento al vostro profilo Twitch. Dovrete quindi selezionare la vostra piattaforma di riferimento (PlayStation 5 o Steam) e poi la regione, ossia EMEA. Riceverete così un codice da riscattare sulla piattaforma che avete scelto poco prima. Completato il riscatto, potrete avviare il gioco e trovare la skin TR-117 Alpha Commander tra quelle presenti nella vostra collezione.

Sappiate che la promozione è a tempo limitato e potrete sbloccare questa ricompensa entro e non oltre il prossimo 23 febbraio 2024 alle ore 19:00 del fuso orario italiano.

