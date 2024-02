Helldivers 2: come sbloccare tanti Crediti Super gratis per acquistare skin e pass

Avete visto una skin nel negozio di Helldivers 2 e volete assolutamente acquistarla? Sappiate allora che nello sparatutto Arrowhead Game Studios esistono tanti modi per accumulare in maniera gratuita i Crediti Super, la valuta premium con cui fare compere nello store.

Battle Pass

Il primo sistema per ottenere Crediti Super in Helldivers 2 è sbloccare le ricompense del Battle Pass. Che si tratti del pass gratuito o di quello a pagamento, in ciascuna pagina è presente un pacchetto contenente 100 Crediti Super che si può sbloccare in cambio di qualche Medaglia. Questo significa che se avete accesso al solo pass di base potete accumulare ben 1.000 Crediti, invece se avete entrambi i pass ne potete ottenere fino a 1.300 senza costi aggiuntivi.

Bunker

Per ottenere la valuta premium di Helldivers 2 potreste anche accedere ai bunker. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di quelle camere blindate la cui serratura può essere sbloccata solo se due giocatori interagiscono contemporaneamente con i tasti situati ai lati. Una volta aperta la porta, avrete accesso al bunker e alle sue ricompense, tra le quali potrebbero esserci anche Medaglie e Crediti Super.

Container

Altra fonte di Crediti Super in Helldivers 2 sono i container metallici di colore rosso o blu che si possono trovare in giro per la mappa. Sebbene siano chiusi, questi contenitori possono essere aperti con una bella esplosione: lanciategli quindi una granata oppure fate esplodere una bombola rossa dopo averla posizionata proprio davanti all'entrata. Una volta distrutta la porta del container, al suo interno potrete raccogliere la ricompensa, che potrebbe corrispondere proprio ad un pacchetto di Crediti Super.

Punti d'interesse

Chi è in cerca di monete dovrebbe anche tenere d'occhio tutti i punti d'interesse sparsi per le mappe di Helldivers 2, in particolar modo quelli che si possono individuare grazie al fascio di luce gialla che viene emesso dalle capsule. Una volta raggiunti questi luoghi, eseguite l'emote di fronte alla capsula illuminata di giallo, che si aprirà come per magia lasciandovi raccogliere il bottino. Fra le possibili ricompense ci sono anche 10 Crediti Super che verranno immediatamente aggiunti a quelli del vostro portafoglio e non sarà necessario procedere con l'estrazione per poterli mettere da parte.

