Helldivers 2: come sbloccare ed usare il mech nello sparatutto per PC e PS5

Alla fine i giocatori ce l'hanno fatta e, unendo le forse, sono riusciti nell'impresa di liberare Tien Kwan e sbloccare i mech in Helldivers 2. Sappiate però che questi potenti mezzi non sono immediatamente accessibili per tutti i soldati: scopriamo insieme come sbloccarli e quali sono le loro principali caratteristiche.

Ora che l'evento della community è stato completato con successo e le fabbriche sul pianeta Tien Kwan possono riprendere nella fabbricazione degli EXO-45, un possente mezzo bipede corazzato conosciuto anche come Esoscheletro Patriota. Come avrete già intuito, si tratta di un nuovo Stratagemma che va ad aggiungersi a quelli già disponibili dal lancio di Helldivers 2. Per poter sbloccare gli EXO-45 Esoscheletro Patriota dovrete faticare un po', dal momento che si tratta di uno Stratagemma accessibile esclusivamente ai giocatori che hanno raggiunto il Livello 25. Molto probabilmente avete già raggiunto questo traguardo e potete immediatamente utilizzare questo strumento di morte in battaglia, ma in caso contrario dovrete darvi al farming di punti esperienza completando attività in giro per la galassia contro Automaton e Terminidi.

Una volta sbloccato, questo Stratagemma potrà essere visualizzato dalla schermata di gestione della nave, accessibile dall'apparecchiatura del vostro Destroyer: troverete l'EXO-45 Esoscheletro Patriota nella sezione intitolata Laboratorio di Robotica. Per chi non lo sapesse, l'EXO-45 Esoscheletro Patriota è uno Stratagemma che ha un tempi di richiesta pari a zero e può essere utilizzato un massimo di due volte in ogni missione. Il tempo di ricarica per richiamare un secondo mech è di 600 secondi, ossia 5 minuti.

Dopo aver richiesto il mech, potrete salirci sopra ed utilizzarlo sia per spostarvi che per eliminare i nemici tramite le due armi montate ai lati: un lanciamissili e una mitragliatrice gatling.

